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Женщина притворилась мертвой и отпугнула насильника
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Учительница притворилась мертвой и отпугнула насильника 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Жительница Таиланда притворилась мертвой, чтобы забравшийся в дом грабитель ее не изнасиловал. Как сообщает информационный портал Coconuts, план сработал.
Инцидент произошел в провинции Сисакет на северо-востоке страны ранним утром в субботу, 8 сентября. Шел сильный дождь, и женщина была дома одна, когда взломщик забежал к ней в спальню. Он прикрыл ей рот рукой и трижды ударил кулаком в живот, а затем прижал к себе жертву и попытался ее раздеть.
«Я постаралась собраться с силами и мыслями. Я тыкала его в ключицу, пока не началась драка. Но вор был слишком большим, поэтому я решила не сопротивляться, а притвориться мертвой», — рассказала тайка, работающая учительницей.
Когда женщина перестала дышать и дергаться, взломщик запаниковал и убежал. «Как только я увидела, что он ушел, я выбежала и сказала соседям, что случилось. Мои родственники отвезли меня в полицию, и я написала там заявление», — добавила она.
Полицейские изучили записи с камер наружного наблюдения, чтобы вычислить подозреваемого. Они считают, что преступником мог быть кто-то из живущих неподалеку.
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