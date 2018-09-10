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В Дагестане 20 тысяч человек остались без света
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В Дагестане более 20 тысяч человек остались без света 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: pixabay.com
В Дагестане в результате отключения на подстанции без электричества остались около 22,5 тысяч потребителей. Об этом информирует Министерство энергетики России.
По данным ведомства, в 16:15 произошло отключение тупиковой ВЛ 110 кВ «Усухчай — Магарамкент» из-за действия защиты.
«Были обесточены ПС 110 кВ — 3 («Ахты», «Заречная», «Усухчай»). Без электроснабжения оставались бытовые потребители (около 22 500 человек)», — говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что в 17:45 было подано напряжение всем потребителям.
Ранее стало известно, что в Уссурийске более 40 тысяч человек остались без электричества.
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