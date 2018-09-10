«Вы остались живы! Что вы орете?!»

Пассажир «Боинга», аварийно севшего в Сочи 1 сентября, объяснил «Национальной службе новостей», почему решил подать в суд на авиакомпанию «ЮТэйр»

По словам Алексея Бушняка, подав иск, он «поступил принципиально», так как был возмущен поведением сотрудниц сочинского аэропорта после инцидента.

«Вы остались живы! Все нормально! Только о себе думаете! Что вы орете?!» — кричали они тогда, по словам пассажира.

Бушняк отметил, что он и другие мокрые и пахнувшие керосином пассажиры услышали эти реплики в ответ на просьбы принести им пледы и аптечки. По этой причине мужчина и подал иск к «ЮТэйр», примерно оценив понесенный ущерб в размере нескольких миллионов рублей.

Летевший из Москвы «Боинг 737-800» аварийно приземлился в Сочи в ночь на 1 сентября: лайнер не успел затормозить, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, упал в реку и загорелся.

Во время инцидента от сердечного приступа скончался работник сочинской воздушной гавани, а в результате самого ЧП пострадали 18 человек.