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«Вы остались живы! Что вы орете?!»
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«Вы остались живы! Что вы орете?!» 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Фото: ТАСС
Пассажир «Боинга», аварийно севшего в Сочи 1 сентября, объяснил «Национальной службе новостей», почему решил подать в суд на авиакомпанию «ЮТэйр».
По словам Алексея Бушняка, подав иск, он «поступил принципиально», так как был возмущен поведением сотрудниц сочинского аэропорта после инцидента.
«Вы остались живы! Все нормально! Только о себе думаете! Что вы орете?!» — кричали они тогда, по словам пассажира.
Бушняк отметил, что он и другие мокрые и пахнувшие керосином пассажиры услышали эти реплики в ответ на просьбы принести им пледы и аптечки. По этой причине мужчина и подал иск к «ЮТэйр», примерно оценив понесенный ущерб в размере нескольких миллионов рублей.
Летевший из Москвы «Боинг 737-800» аварийно приземлился в Сочи в ночь на 1 сентября: лайнер не успел затормозить, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, упал в реку и загорелся.
Во время инцидента от сердечного приступа скончался работник сочинской воздушной гавани, а в результате самого ЧП пострадали 18 человек.
Ранее СМИ сообщали, что специалисты Межгосударственного авиационного комитета считают главной причиной происшествия приземление слишком далеко от начала ВПП, к чему, в свою очередь, привели плохая видимость и сильный ветер.
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