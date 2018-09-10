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Раскрыта многомиллионная афера в московском метро
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Раскрыта многомиллионная афера в московском метро 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело из-за хищения более 35 миллионов рублей, выделенных на аварийно-восстановительные работы на станции «Бауманская» московского метро. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, в феврале 2017 года подземка заключила контракт на ремонтные работы с ЗАО «Триада-Холдинг», выигравшим конкурс. В марте метрополитен перечислил компании необходимую сумму.
При этом, как утверждает РЕН ТВ, необходимые работы проведены не были, хотя в документах сказано, что ремонт был завершен за 12 дней.
Телеканал отмечает, что в некоторых местах на «Бауманской» по швам между плитами мрамора течет вода, а облицовка станции повреждена.
По версии следствия, в итоге сумма хищения может оказаться еще больше: с этой компанией заключались контракты в 2013-2017 годах, причем речь идет о суммах в несколько миллиардов рублей.
Станция «Бауманская» была открыта 18 января 1944 года. Ее внесли в список объектов культурного наследия России регионального значения. В феврале 2015-го «Бауманскую» закрыли на капитальный ремонт примерно на 11 месяцев. После ремонта выросла пропускная способность станции: были заменены все эскалаторы, их число выросло с трех до четырех, а также вдвое выросло количество турникетов.
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