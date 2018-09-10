Судья сбежал из России из-за взятки в 20 тысяч рублей

Мосгорсуд заочно арестовал бывшего мирового судью Алексея Зорина , обвиняемого в получении взятки в 20 тысяч рублей, говорится в сообщении СКР

Судья вымогал взятку в качестве вознаграждения за неприменение административного ареста или обязательных работ.

«В целях незаконного личного обогащения в ходе неоднократных встреч Зорин выдвинул требование лицу, привлекаемому к административной ответственности, о передаче ему взятки в виде денег в размере 20 тысяч рублей», — говорится в сообщении СК.

После возбуждения уголовного дела судья скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск.