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Судья сбежал из России из-за взятки в 20 тысяч рублей
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Судья сбежал из России из-за взятки в 20 тысяч рублей 

Рамблер + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Мосгорсуд заочно арестовал бывшего мирового судью Алексея Зорина, обвиняемого в получении взятки в 20 тысяч рублей, говорится в сообщении СКР.
Судья вымогал взятку в качестве вознаграждения за неприменение административного ареста или обязательных работ.
«В целях незаконного личного обогащения в ходе неоднократных встреч Зорин выдвинул требование лицу, привлекаемому к административной ответственности, о передаче ему взятки в виде денег в размере 20 тысяч рублей», — говорится в сообщении СК.
После возбуждения уголовного дела судья скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск.
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