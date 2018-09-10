Задержаны обокравшие пожилую москвичку грабители

Полиция задержала обокравших пожилую москвичку грабителей

Оперативники МУРа совместно с коллегами из восточного округа задержали двух подозреваемых в ограблении 79-летней пенсионерки. Об этом «360» сообщили в пресс-службе столичного главка МВД

В полицию обратилась 79-летняя женщина. Она сообщила, что к ней в квартиру пришли две женщины, которые работали ее сиделками. Пенсионерка впустила их в квартиру, после чего туда ворвались двое мужчин, связали ее, похитили денежные средства и скрылись с места происшествия.

В результате оперативных мероприятий сыщики задержали подозреваемых на 16-й Парковой улице. Ими оказались приезжие из ближнего зарубежья в возрасте от 25 до 37 лет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время полицейские выясняют, являлись ли соцработницы осведомительницами злоумышленников.