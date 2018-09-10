Ещё
Задержаны обокравшие пожилую москвичку грабители
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полиция задержала обокравших пожилую москвичку грабителей 

360tv.ru 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Оперативники МУРа совместно с коллегами из восточного округа задержали двух подозреваемых в ограблении 79-летней пенсионерки. Об этом «360» сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
В полицию обратилась 79-летняя женщина. Она сообщила, что к ней в квартиру пришли две женщины, которые работали ее сиделками. Пенсионерка впустила их в квартиру, после чего туда ворвались двое мужчин, связали ее, похитили денежные средства и скрылись с места происшествия.
В результате оперативных мероприятий сыщики задержали подозреваемых на 16-й Парковой улице. Ими оказались приезжие из ближнего зарубежья в возрасте от 25 до 37 лет.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время полицейские выясняют, являлись ли соцработницы осведомительницами злоумышленников.
360tv.ru: последние новости
Опубликовано видео после нападения мужчины с ножом на пассажиров Курского вокзала Известного криминального авторитета «Калатозу» расстреляли в Сочи «Что‐то не поделили»: курица и яйцо устроили драку на глазах у прохожих в Краснодаре
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Союз» упорно сверлили прямо в космосе337
Сбежавшего экс-главу ЛНР нашли в московском ресторане60
Родился предвестник конца света41
Порошенко поймали на подготовке терактов в России152
Война на пороге: будет ли Трамп бомбить россиян в Сирии129
Видео
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
18:54
Синдзо Абэ решил порадовать россиян
Общество
01:57
«Союз» упорно сверлили прямо в космосе
Наука и техника
02:51
Война на пороге: будет ли Трамп бомбить россиян в Сирии
Статьи В мире
00:16
Сбежавшего экс-главу ЛНР нашли в московском ресторане
Украина В мире
03:33
Порошенко поймали на подготовке терактов в России
В мире
06:05
Политолог объяснил поддержку москвичами Собянина
Новости Москвы Политика
01:40
Выборы мэра прошли без технических сбоев
Новости Москвы Социология
01:30
Озвучены новые факты по делу Скрипалей
Происшествия Статьи
05:43
Выборы в Москве назвали прозрачными
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение