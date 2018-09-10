«Просто жесть»: резня на Курском вокзале попала на видео

Два человека пострадали в результате нападения мужчины рано утром на Курском вокзале. Все произошло 10 сентября примерно в 04:10. Видео с места событий опубликовал сайт Life.ru.
По словам свидетелей, в зал ожидания на Курском вокзале прибежал раненый молодой человек и рассказал, что на него напал неизвестный. Он продолжал ходить с ножом и атаковать людей.
«Просто жесть, его (нападавшего — прим. ред.) огородили и ничего с ним не делают. Просто отгородили и пытаются с ним поговорить, — заявил автор ролика.
Пострадала девушка, которая работала продавцом-консультантом в одном из магазинов.
В настоящее время известно, что двух госпитализированных. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.
Нападавшего задержали и доставили в отделение полиции. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.