Ещё
«Просто жесть»: резня на Курском вокзале попала на видео
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Порошенко поймали на подготовке терактов в России
Порошенко поймали на подготовке терактов в России

Опубликовано видео после нападения мужчины с ножом на пассажиров Курского вокзала 

360tv.ru 2 часа назад
Два человека пострадали в результате нападения мужчины рано утром на Курском вокзале. Все произошло 10 сентября примерно в 04:10. Видео с места событий опубликовал сайт Life.ru.
По словам свидетелей, в зал ожидания на Курском вокзале прибежал раненый молодой человек и рассказал, что на него напал неизвестный. Он продолжал ходить с ножом и атаковать людей.
«Просто жесть, его (нападавшего — прим. ред.) огородили и ничего с ним не делают. Просто отгородили и пытаются с ним поговорить, — заявил автор ролика.
Пострадала девушка, которая работала продавцом-консультантом в одном из магазинов.
В настоящее время известно, что двух госпитализированных. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.
Нападавшего задержали и доставили в отделение полиции. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.
360tv.ru: последние новости
Пьяный украинский пенсионер расстрелял играющих детей Известного криминального авторитета «Калатозу» расстреляли в Сочи «Что‐то не поделили»: курица и яйцо устроили драку на глазах у прохожих в Краснодаре
Комментарии86
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин сделал замечание министрам109
У Петросяна нашлась новая молодая любовница14
Назван победитель выборов мэра Москвы299
В аварии лайнера в Сочи нашли крайних30
Пока вы спали: Водная блокада Крыма121
Видео
01:30
Озвучены новые факты по делу Скрипалей
Происшествия Статьи
00:06
Таран машины Додона попал на видео
В мире
00:58
«Тебе хана»: почему отменили концерт Крида
Общество
00:27
Полиция проверит потасовку с Жириновским
Происшествия
00:23
Драка курицы и яйца попала на видео
Происшествия
00:42
«Просто жесть»: резня на Курском вокзале попала на видео
Происшествия
05:56
Назван победитель выборов мэра Москвы
Новости Москвы
00:18
Путин сделал замечание министрам
Политика
05:03
В аварии лайнера в Сочи нашли крайних
Происшествия
04:04
Сотрудница больницы рассказала о «капсуле времени»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение