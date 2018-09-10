Ещё
Врачи рассказали о состоянии пострадавших на вокзале
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Порошенко поймали на подготовке терактов в России
Порошенко поймали на подготовке терактов в России

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при нападении на вокзале в Москве 

РИА Новости 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Пострадавшие при нападении мужчины с ножом на Курском вокзале в Москве мужчина и женщина находятся в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского и городской клинической больнице №29, куда доставили раненых.
Около 4 утра в полицию поступило сообщение, что в зале ожидания на Курском вокзале неизвестный нанес телесные повреждения ножом двум гражданам, пострадавшие были госпитализированы. Позже выяснилось, что задержанный ранее судим по статье "Убийство", в 2006 году его приговорили к 11 годам лишения свободы. Сейчас мужчина, по данным полиции, находится в неадекватном состоянии, его направили на медицинское освидетельствование. Предстоит выяснить, принимал ли он наркотики или алкоголь.
"Мужчина находится в реанимации, ему уже сделали операцию", — сообщили в ГКБ №29, не сделав никаких прогнозов относительно угрозы его жизни.
В НИИ скорой помощи имени Склифосовского рассказали, что пострадавшая женщина находится "в хирургической реанимации, состояние пока тяжелое".
Последние новости
Западу удалось национализировать российские элиты. На девять триллионов Чего на самом деле хочет Константинополь на Украине "Его надо остановить": как "ВИЧ-террористы" намеренно инфицируют людей
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Просто жесть»: резня на Курском вокзале попала на видео86
Путин сделал замечание министрам112
У Петросяна нашлась новая молодая любовница14
Назван победитель выборов мэра Москвы304
В аварии лайнера в Сочи нашли крайних30
Видео
01:30
Озвучены новые факты по делу Скрипалей
Происшествия Статьи
00:06
Таран машины Додона попал на видео
В мире
00:58
«Тебе хана»: почему отменили концерт Крида
Общество
00:27
Полиция проверит потасовку с Жириновским
Происшествия
00:23
Драка курицы и яйца попала на видео
Происшествия
00:42
«Просто жесть»: резня на Курском вокзале попала на видео
Происшествия
05:56
Назван победитель выборов мэра Москвы
Новости Москвы
00:18
Путин сделал замечание министрам
Политика
05:03
В аварии лайнера в Сочи нашли крайних
Происшествия
04:04
Сотрудница больницы рассказала о «капсуле времени»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение