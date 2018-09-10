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В Афганистане погибли 14 полицейских
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На севере Афганистана 14 полицейских погибли при атаке талибов* на КПП 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: AP Photo / Rahmat Gul
По меньшей мере 14 сотрудников афганской полиции погибли в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан"* на КПП на севере Афганистана, сообщает телеканал 1TV.
По данным телеканала, инцидент произошел в ночь с воскресенья на понедельник в провинции Саманган. Как сообщил представитель губернатора провинции Седдик Азизи, еще шесть полицейских получили ранения. Он добавил, что в ходе столкновения трое нападавших были ликвидированы, еще четверо боевиков получили ранения.
По данным телеканала, талибы* захватили оружие, принадлежавшее полиции.
Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник талибы* также совершили нападение на КПП в провинции Кундуз на северо-востоке страны. В результате погибли 15 сотрудников сил безопасности Афганистана и еще 18 получили ранения.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан"*, которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ). Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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