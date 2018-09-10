В Москве проверят угрозы инвалиду от коллекторов

В Москве проверят заявление об угрозах инвалиду от коллекторов

По ее словам, сообщение, из которого следует, что мужчине с ограниченными возможностями и его супруге длительное время поступают звонки от сотрудников коллекторского агентства с угрозами расправы, поступило в интернет-приемную ведомства.