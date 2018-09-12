Ещё
Аферисты затерроризировали владельцев жилья в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Аферисты затерроризировали владельцев жилья в Москве 

Lenta.ru + ещё 3 31 минуту назад
Фото: ТАСС
Каждый пятый столичный арендодатель пытается сдать свою квартиру без привлечения риелторов. Порядка трети собственников, самостоятельно осуществляющих поиск жильцов, сталкиваются с аферистами или недобросовестными нанимателями, говорится в сообщении агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 12 сентября.
Три года назад, в 2015-м, самостоятельных владельцев съемных квартир в Москве было существенно больше — 45 процентов. Как отмечают эксперты, 35 процентов собственников, сдающих жилье без участия агентов по недвижимости, впоследствии страдают от действий нечестных съемщиков или обычных мошенников.
«Наиболее распространенная уловка мошенников-арендаторов — неоплата, когда квартирант без предупреждения съезжает раньше установленного срока, не рассчитавшись с собственником, не заплатив по счетчикам, за телефонные переговоры, интернет, — отмечается в сообщении. — Бывает, что жильцы уносят с собой что-то из имущества владельца квартиры».
Кроме того, популярна нелегальная сдача жилья в субаренду. Еще одна мошенническая схема выглядит следующим образом: аферист звонит по частному объявлению о сдаче квартиры внаем и предлагает услуги по оперативному подбору нанимателей, после чего просит перевести аванс за работу на определенный счет. В итоге услуги не оказываются, а мошенник просто перестает выходить на связь.
Всего, по подсчетам «ИНКОМ», на московском рынке аренды жилья сейчас экспонируется более 44 тысяч объектов, из них 88 процентов — квартиры, 12 процентов — комнаты. За год общий объем предложения арендного жилья увеличился почти на 28 процентов.
Двумя неделями ранее стало известно, что при общей высокой обеспеченности Москвы съемным жильем в городе постепенно назревает дефицит самых дешевых арендных объектов — однокомнатных квартир экономкласса. Более 30 процентов съемщиков ищут для себя именно такой формат жилья, но доля «однушек» в общем объеме предложения арендной недвижимости не превышает 12 процентов.
Последние новости
Севшему на лицо Баскова Киркорову напомнили про смерть Кобзона Разъяренная толпа набросилась на Жириновского. Видео Трамп выслушал критику Обамы и заснул
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: ВМФ РФ недосчитается кораблей44
Путин: мы нашли подозреваемых по делу Скрипалей581
Норкин взбесил россиян767
РФ пригрозила ответом на провокацию Киева20
Русские суда в Босфоре хотят задерживать силами НАТО145
Видео
00:38
Сборка «Союза» велась без видеонаблюдения
Наука и техника
00:45
Удар молнии по «Лахта центру» поразил пользователей Сети
Общество
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
02:49
Путин сказал, в чем слушается Лаврова
Политика
03:31
РФ пригрозила ответом на провокацию Киева
Политика В мире
01:29
Пока вы спали: ВМФ РФ недосчитается кораблей
Общество
00:50
«Отказ допустить Ту-214 к полетам — это каприз США»
Армия Оружие
00:56
Русские суда в Босфоре хотят задерживать силами НАТО
Армия Украина
00:24
Басков объяснил отказ от свадьбы с Лопыревой
Шоу-бизнес
00:52
Путин: мы нашли подозреваемых по делу Скрипалей
Политика Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение