Аферисты затерроризировали владельцев жилья в Москве

Каждый пятый столичный арендодатель пытается сдать свою квартиру без привлечения риелторов. Порядка трети собственников, самостоятельно осуществляющих поиск жильцов, сталкиваются с аферистами или недобросовестными нанимателями, говорится в сообщении агентства «ИНКОМ-Недвижимость» , поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 12 сентября.

Три года назад, в 2015-м, самостоятельных владельцев съемных квартир в Москве было существенно больше — 45 процентов. Как отмечают эксперты, 35 процентов собственников, сдающих жилье без участия агентов по недвижимости, впоследствии страдают от действий нечестных съемщиков или обычных мошенников.

«Наиболее распространенная уловка мошенников-арендаторов — неоплата, когда квартирант без предупреждения съезжает раньше установленного срока, не рассчитавшись с собственником, не заплатив по счетчикам, за телефонные переговоры, интернет, — отмечается в сообщении. — Бывает, что жильцы уносят с собой что-то из имущества владельца квартиры».

Кроме того, популярна нелегальная сдача жилья в субаренду. Еще одна мошенническая схема выглядит следующим образом: аферист звонит по частному объявлению о сдаче квартиры внаем и предлагает услуги по оперативному подбору нанимателей, после чего просит перевести аванс за работу на определенный счет. В итоге услуги не оказываются, а мошенник просто перестает выходить на связь.

Всего, по подсчетам «ИНКОМ», на московском рынке аренды жилья сейчас экспонируется более 44 тысяч объектов, из них 88 процентов — квартиры, 12 процентов — комнаты. За год общий объем предложения арендного жилья увеличился почти на 28 процентов.

Двумя неделями ранее стало известно, что при общей высокой обеспеченности Москвы съемным жильем в городе постепенно назревает дефицит самых дешевых арендных объектов — однокомнатных квартир экономкласса. Более 30 процентов съемщиков ищут для себя именно такой формат жилья, но доля «однушек» в общем объеме предложения арендной недвижимости не превышает 12 процентов.