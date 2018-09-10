Джейми Оливер задержал вора голыми руками

Mirror: британский повар Джейми Оливер задержал пытавшегося проникнуть в его дом вора

Британский телеведущий, повар и ресторатор Джейми Оливер задержал вора, который предпринял попытку проникнуть в его дом. Об этом в понедельник сообщила газета Daily Mirror.

Злоумышленник намеревался проникнуть в особняк телеведущего в районе Хайгейт на севере Лондона, когда он и его семья находились внутри. Увидев злоумышленника, 43-летний Оливер побежал за ним, догнал и повалил на землю. По словам очевидцев, к Оливеру вскоре присоединились его водитель и соседи, которые помогли удержать потенциального вора до приезда полиции.

"Джейми был очень взбешен и побежал за этим мужчиной вниз по улице, потом догнал его и повалил на землю", — описал ситуацию источник издания.

В Скотленд-Ярде информировали, что инцидент произошел вечером 4 сентября, когда в полицию поступили сообщения об "агрессивном мужчине, который пытался проникнуть в жилые дома" на севере Лондона. "Мужчина был задержан представителями общественности и впоследствии передан полиции. Его доставили в полицейский участок северного Лондона, где он находится в настоящее время", — сказала пресс-секретарь службы столичной полиции.