В аварии лайнера в Сочи нашли крайних

СМИ: Пилотов могут обвинить в аварии лайнера UTair в Сочи

Эксперты авиационной отрасли заявили о вине пилотов в жесткой посадке в Сочи 1 сентября лайнера Boeing-737 авиакомпании UTair . Как сообщает Life.ru, специалисты расшифровали записи бортовых самописцев и пришли к выводу, что экипаж переоценил своё мастерство.

По данным издания, в момент посадки в аэропорту Адлера сложились очень непростые условия для посадки. Там было объявлено штормовое предупреждение и действовало оповещение о грозе. Другие борты ушли на запасные аэродромы. Однако пилоты Boeing-737 решили садиться, не принимая во внимание предупреждения бортовой сигнализации о сдвиге самолета ветром.

Как напоминает Ura.ru, в результате лайнер выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, пробил ограждение, попал в русло реки и загорелся. Никто из 164 пассажиров и 6 членов экипажа не погиб, однако во время эвакуации умер от сердечного приступа работник аэропорта.