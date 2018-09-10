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В аварии лайнера в Сочи нашли крайних

СМИ: Пилотов могут обвинить в аварии лайнера UTair в Сочи 

Национальная Служба Новостей 51 минуту назад
Эксперты авиационной отрасли заявили о вине пилотов в жесткой посадке в Сочи 1 сентября лайнера Boeing-737 авиакомпании UTair. Как сообщает Life.ru, специалисты расшифровали записи бортовых самописцев и пришли к выводу, что экипаж переоценил своё мастерство.
По данным издания, в момент посадки в аэропорту Адлера сложились очень непростые условия для посадки. Там было объявлено штормовое предупреждение и действовало оповещение о грозе. Другие борты ушли на запасные аэродромы. Однако пилоты Boeing-737 решили садиться, не принимая во внимание предупреждения бортовой сигнализации о сдвиге самолета ветром.
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Как напоминает Ura.ru, в результате лайнер выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, пробил ограждение, попал в русло реки и загорелся. Никто из 164 пассажиров и 6 членов экипажа не погиб, однако во время эвакуации умер от сердечного приступа работник аэропорта.
В Южном Следственном управлении на транспорте не исключили, что в отношении членов экипажа UTair могут возбудить уголовное дело. По данным Life, вопросы могут возникнуть и к генеральному директору авиакомпании Андрею Мартиросову.
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