Алексей Панин в очередной раз устроил дебош на борту самолёта из Симферополя

Москву. 17 августа. PROCOMP.INFO — Алексей Панин в очередной раз устроил дебош на борту самолёта следующий из Симферополя

Очевидцы сообщили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Он расхаживал по салону и не обращал внимания на просьбы членов экипажа. Из-за его проведения самолёт был вынужден снова вернуться в аэропорт вылета.

Очевидец сказал «из-за него самолёт вернулся в Симферополь, где вызвали наряд полиции, чтобы снять его с рейса», — сказал пассажир.

Напомним, что с июня месяца авиакомпаниям можно составлять черные списки пассажиров и отказывать им в перелёте. Компания может аннулировать билет человека из черного списка в одностороннем порядке.