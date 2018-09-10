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Алексей Панин в очередной раз устроил дебош на борту самолёта из Симферополя
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Алексей Панин в очередной раз устроил дебош на борту самолёта из Симферополя 

ProComp.info 3 часа назад
17 августа. PROCOMP.INFO — Алексей Панин в очередной раз устроил дебош на борту самолёта следующий из Симферополя в Москву.
Очевидцы сообщили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Он расхаживал по салону и не обращал внимания на просьбы членов экипажа. Из-за его проведения самолёт был вынужден снова вернуться в аэропорт вылета.
Очевидец сказал «из-за него самолёт вернулся в Симферополь, где вызвали наряд полиции, чтобы снять его с рейса», — сказал пассажир.
Напомним, что с июня месяца авиакомпаниям можно составлять черные списки пассажиров и отказывать им в перелёте. Компания может аннулировать билет человека из черного списка в одностороннем порядке.
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