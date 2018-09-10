Ещё
Драка курицы и яйца попала на видео
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Порошенко поймали на подготовке терактов в России
Порошенко поймали на подготовке терактов в России

Драка курицы и яйца попала на видео 

Рамблер + ещё 2 44 минуты назад
В Краснодаре произошла драка за «первородство». Видео инцидента на YouTube опубликовала пользовательница Lika Lika.
«Курица и яйцо что-то не поделили», — сообщила она за кадром.
На самом видео девушка запечатлела двух молодых людей: один — в костюме курицы, другой — в костюме яйца. Сначала парни толкают друг друга, а в какой-то момент «яйцо» делает захват, опрокидывает «курицу» навзничь и притворно бьет «ее» кулаком в лицо.
Судя по заголовку видео, «драка» произошла в краснодарском микрорайоне «Панорама».
В конце августа драка тобольских подростков закончилась избиением двух взрослых мужчин, попытавшихся их разнять. Судя по опубликованному СМИ видео, мужчины предприняли попытку остановить «стрелку» школьников, получили совет не вмешиваться, не прислушались к нему и в результате были избиты примерно шестью подростками.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Просто жесть»: резня на Курском вокзале попала на видео86
Путин сделал замечание министрам115
У Петросяна нашлась новая молодая любовница14
Назван победитель выборов мэра Москвы308
В аварии лайнера в Сочи нашли крайних30
Видео
01:30
Озвучены новые факты по делу Скрипалей
Происшествия Статьи
00:06
Таран машины Додона попал на видео
В мире
00:58
«Тебе хана»: почему отменили концерт Крида
Общество
00:27
Полиция проверит потасовку с Жириновским
Происшествия
00:23
Драка курицы и яйца попала на видео
Происшествия
00:42
«Просто жесть»: резня на Курском вокзале попала на видео
Происшествия
05:56
Назван победитель выборов мэра Москвы
Новости Москвы
00:18
Путин сделал замечание министрам
Политика
05:03
В аварии лайнера в Сочи нашли крайних
Происшествия
04:04
Сотрудница больницы рассказала о «капсуле времени»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение