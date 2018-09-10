Драка курицы и яйца попала на видео

В Краснодаре произошла драка за «первородство». Видео инцидента на YouTube опубликовала пользовательница Lika Lika.

«Курица и яйцо что-то не поделили», — сообщила она за кадром.

На самом видео девушка запечатлела двух молодых людей: один — в костюме курицы, другой — в костюме яйца. Сначала парни толкают друг друга, а в какой-то момент «яйцо» делает захват, опрокидывает «курицу» навзничь и притворно бьет «ее» кулаком в лицо.

Судя по заголовку видео, «драка» произошла в краснодарском микрорайоне «Панорама».

В конце августа драка тобольских подростков закончилась избиением двух взрослых мужчин, попытавшихся их разнять. Судя по опубликованному СМИ видео, мужчины предприняли попытку остановить «стрелку» школьников, получили совет не вмешиваться, не прислушались к нему и в результате были избиты примерно шестью подростками.