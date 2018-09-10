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«Украина использует ИГ для убийств на Донбассе»
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ФСБ уличила Украину в вербовке террористов ИГ для убийств на Донбассе 

Lenta.ru + ещё 5 1 час назад
ФСБ задержала в Смоленской области члена запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ), который по заданию СБУ готовил убийство одного из лидеров ДНР. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
9 сентября задержан гражданин РФ Магомедов Меджид Габибулаевич 1988 года рождения, уроженец республики Дагестан, который по заданию Службы безопасности Украины и руководителей «Правого сектора» планировал совершить убийства одного из лидеров ополчения самопровозглашенной Донецкой Народной Республики.
В результате взрыва в центре Донецка 31 августа этого года погиб первый глава и один из основателей ДНР Александр Захарченко.
7 сентября на заседании Народного совета ДНР Дениса Пушилина назначили временно исполняющим обязанности главы республики. Тогда же парламент перевел в статус исполняющих обязанности всех министров правительства ДНР. Выборы нового главы республики пройдут 11 ноября.
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