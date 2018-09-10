ФСБ задержала работавшего на СБУ члена ИГ

ФСБ задержала члена ИГ*, работавшего по заданию СБУ и «Правого сектора»*

Из показаний задержанного следует, что украинские спецслужбы снабжают боевиков ИГ* информацией и оружием для организации терактов в России и устранения командиров самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республик.

"На территории Смоленской области задержан гражданин России Магомедов Меджид Габибулаевич, уроженец Дагестана, член организации "Исламское государство"*, который по заданию Службы безопасности Украины и руководителей "Правого сектора"* планировал убийство одного из лидеров ополчения ДНР", — говорится в релизе.

Согласно сообщению, в начале этого года Магомедов приезжал на Украину, чтобы "решенить вопросы с эмиссарами ИГ* по ресурсному обеспечению северокавказского бандподполья".

"Они познакомили его с представителями Службы безопасности Украины и "Правого сектора"*. Магомедов получил от сотрудников украинских спецслужб задание по ликвидации командира одного из подразделений вооруженных сил ДНР, живущего в Смоленской области", — указано в сообщении.

В ходе подготовки убийства Магомедова удалось задержать.

"У него обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство мощностью 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте, а также пистолет с приспособлением для бесшумной стрельбы и боеприпасы к нему", — уточняет спецслужба.

По информации, предоставленной задержанным, спецслужбы Украины "оказывают активную помощь боевикам ИГ* в обеспечении их безопасности, финансировании и предоставлении оружия и взрывчатых веществ" для организации терактов в РФ.

"В том числе, члены ИГ* задействуются спецслужбами Украины для устранения лидеров ЛНР и ДНР", — подчеркивает ФСБ.

*Террористические группировки ИГ и "Правый сектор" запрещены в России.