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ФСБ задержала работавшего на СБУ члена ИГ
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ФСБ задержала члена ИГ*, работавшего по заданию СБУ и «Правого сектора»* 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Смоленской области задержан член запрещенной группировки "Исламское государство"*, который по заданию Службы безопасности Украины и "Правого сектора"* планировал убийство "одного из лидеров ополчения ДНР", сообщает ФСБ РФ в понедельник.
Из показаний задержанного следует, что украинские спецслужбы снабжают боевиков ИГ* информацией и оружием для организации терактов в России и устранения командиров самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республик.
"На территории Смоленской области задержан гражданин России Магомедов Меджид Габибулаевич, уроженец Дагестана, член организации "Исламское государство"*, который по заданию Службы безопасности Украины и руководителей "Правого сектора"* планировал убийство одного из лидеров ополчения ДНР", — говорится в релизе.
Согласно сообщению, в начале этого года Магомедов приезжал на Украину, чтобы "решенить вопросы с эмиссарами ИГ* по ресурсному обеспечению северокавказского бандподполья".
"Они познакомили его с представителями Службы безопасности Украины и "Правого сектора"*. Магомедов получил от сотрудников украинских спецслужб задание по ликвидации командира одного из подразделений вооруженных сил ДНР, живущего в Смоленской области", — указано в сообщении.
В ходе подготовки убийства Магомедова удалось задержать.
"У него обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство мощностью 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте, а также пистолет с приспособлением для бесшумной стрельбы и боеприпасы к нему", — уточняет спецслужба.
По информации, предоставленной задержанным, спецслужбы Украины "оказывают активную помощь боевикам ИГ* в обеспечении их безопасности, финансировании и предоставлении оружия и взрывчатых веществ" для организации терактов в РФ.
"В том числе, члены ИГ* задействуются спецслужбами Украины для устранения лидеров ЛНР и ДНР", — подчеркивает ФСБ.
*Террористические группировки ИГ и "Правый сектор" запрещены в России.
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