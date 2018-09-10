Мешок с человеческими костями нашли в Петербурге

Мешок с человеческими костями нашли у морга в Петербурге

Санкт-Петербурге неподалеку от городского морга и крематория обнаружен мешок с человеческими останками. Об этом в понедельник, 10 сентября, сообщает «Фонтанка.ру»

Пакет 9 сентября обнаружила 47-летняя жительница Красногвардейского района, гулявшая с собакой. В 350 метрах от дома №10 по Шафировскому проспекту женщина наткнулась на человеческие кости в полиэтиленовом строительном мешке.

Прибывшие на место криминалисты выяснили, что в мешке лежали череп, кости нижней челюсти, позвонок, правая бедренная, плечевая и малая берцовая кости. Поскольку мешок был поврежден, не исключено, что остальные фрагменты скелета растащили собаки и другие животные.

Обстоятельства случившегося выясняются, кости направлены в морг для исследования. На Шафировском, 10, находятся автосервис и магазины. В доме №12 — городской морг и крематорий.

16 мая сообщалось, что на территории заброшенного морга на юго-западе Москвы были обнаружены скелетированные останки женщины.