Россиянин выстрелил в уток и убил брата

На охоте в Архангельской области 41-летний местный житель случайно убил брата, стреляя по уткам. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР) в понедельник, 10 сентября.

«Подозреваемый произвел выстрел из охотничьего карабина по взлетевшим уткам, при этом по неосторожности причинил смертельное огнестрельное ранение головы 34-летнему брату, который встал в лодке во время выстрела и оказался на линии огня», — отмечено в сообщении.

Мужчина скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ).

Подозреваемый дал подробные показания о произошедшем. Для выяснения всех обстоятельств назначены экспертизы.

В феврале сообщалось о жителе Ставрополя, который случайно застрелил своего сына-подростка на охоте. Мужчина случайно нажал на спусковой крючок, когда перезаряжал нарезное ружье и пуля попала в мальчика. От полученного ранения подросток скончался на месте.