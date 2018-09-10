Ещё
Россиянин выстрелил в уток и убил брата
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Назван победитель выборов мэра Москвы
Назван победитель выборов мэра Москвы

Россиянин выстрелил в уток и убил брата 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
На охоте в Архангельской области 41-летний местный житель случайно убил брата, стреляя по уткам. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР) в понедельник, 10 сентября.
«Подозреваемый произвел выстрел из охотничьего карабина по взлетевшим уткам, при этом по неосторожности причинил смертельное огнестрельное ранение головы 34-летнему брату, который встал в лодке во время выстрела и оказался на линии огня», — отмечено в сообщении.
Мужчина скончался на месте.
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ).
Подозреваемый дал подробные показания о произошедшем. Для выяснения всех обстоятельств назначены экспертизы.
В феврале сообщалось о жителе Ставрополя, который случайно застрелил своего сына-подростка на охоте. Мужчина случайно нажал на спусковой крючок, когда перезаряжал нарезное ружье и пуля попала в мальчика. От полученного ранения подросток скончался на месте.
Последние новости
За что пытались убить Кобзона и что сгубило его на самом деле Дочки Порошенко не смогли поступить в институт Выявлен новый признак скорой смерти
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В аварии лайнера в Сочи нашли крайних20
Пока вы спали: Водная блокада Крыма198
Сотрудница больницы рассказала о «капсуле времени»44
Украинский пенсионер расстрелял детей51
«Триумфы» и «Панцири» отразили удар на Кубани27
Видео
01:30
Озвучены новые факты по делу Скрипалей
Происшествия Статьи
00:06
Таран машины Додона попал на видео
В мире
00:58
«Тебе хана»: почему отменили концерт Крида
Общество
00:18
Путин сделал замечание министрам
Политика
05:03
В аварии лайнера в Сочи нашли крайних
Происшествия
04:04
Сотрудница больницы рассказала о «капсуле времени»
Общество
01:01
«Триумфы» и «Панцири» отразили удар на Кубани
Армия Войска
00:10
«Крымский» скандал преобразил Вайкуле
Шоу-бизнес
11:57
«Украина использует ИГ для убийств на Донбассе»
Происшествия Украина
02:20
Мертвого Вороненкова решили отдать под суд
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение