Ещё
Двое мужчин зарезали собутыльника в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Двое мужчин зарезали собутыльника в ходе ссоры но юго‑западе Москвы 

РИАМО + ещё 2 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Тело мужчины с колото-резаным ранением нашли на Литовском бульваре в столице, по подозрению в убийстве задержаны двое мужчин, преступление совершено в ходе пьяной ссоры, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.
По его словам, 9 сентября в 07:45 в службу «02» из службы «03» поступило сообщение об обнаружении трупа по адресу: Москва, Литовский бульвар, дом 7А.
«Прибывшими на место сотрудниками полиции по вышеуказанному адресу с колото-резаным ранением обнаружен труп неизвестного мужчины, на вид 45-50 лет. Давность смерти около 12-ти часов. Труп направлен в бюро судмедэкспертизы», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в этот же день в 19:00 сотрудниками полиции по адресу: Москва, улица Айвазовского, дом 5, корпус 1, задержаны неработающий мужчина 1990 года рождения и бомж 1978 года рождения, которые изобличены в том, что 8 сентября в 19:00 в ссоре после совместного распития спиртных напитков нанесли колото-резаные ранения вышеуказанному мужчине, от которых он скончался на месте.
«Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК (убийство — ред.)», — заключил представитель пресс-службы.
РИАМО: последние новости
Мужчина с ножом напал на двух человек на Курском вокзале в Москве Младшую из сестр Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, признали невменяемой СМИ сообщили, что отверстие в «Союзе» могли сделать еще при сборке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина перехватила данные военных спутников РФ934
США могут ударить по силам РФ в Сирии625
РПЦ готовит жесткий ответ на автокефалию Украины103
Россия может получить свой «Суэцкий канал»101
Пугачева удивила поведением на главном событии Москвы26
Видео
01:30
Озвучены новые факты по делу Скрипалей
Происшествия Статьи
00:06
Таран машины Додона попал на видео
В мире
00:58
«Тебе хана»: почему отменили концерт Крида
Общество
00:35
Киркорова и Баскова распекли за «мерзкий трэш»
Шоу-бизнес
09:36
Памфилова оценила ситуацию с нарушениями на выборах
Политика
00:58
Киев поставил условие подачи воды в Крым
Политика Конфликты
06:07
В России проходит Единый день голосования
Политика Статьи
00:09
Появились сообщения о новых ударах России по Идлибу
В мире
01:26
Грузовик протаранил кортеж Додона
В мире Происшествия
00:50
В России появился самый молодой губернатор
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение