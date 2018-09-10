Двое мужчин зарезали собутыльника в Москве

Двое мужчин зарезали собутыльника в ходе ссоры но юго‑западе Москвы

Тело мужчины с колото-резаным ранением нашли на Литовском бульваре в столице, по подозрению в убийстве задержаны двое мужчин, преступление совершено в ходе пьяной ссоры, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве

По его словам, 9 сентября в 07:45 в службу «02» из службы «03» поступило сообщение об обнаружении трупа по адресу: Москва, Литовский бульвар, дом 7А.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции по вышеуказанному адресу с колото-резаным ранением обнаружен труп неизвестного мужчины, на вид 45-50 лет. Давность смерти около 12-ти часов. Труп направлен в бюро судмедэкспертизы», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в этот же день в 19:00 сотрудниками полиции по адресу: Москва, улица Айвазовского, дом 5, корпус 1, задержаны неработающий мужчина 1990 года рождения и бомж 1978 года рождения, которые изобличены в том, что 8 сентября в 19:00 в ссоре после совместного распития спиртных напитков нанесли колото-резаные ранения вышеуказанному мужчине, от которых он скончался на месте.