Ещё
Волгоградец набросился с топором на полицейского
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пьяный житель Волгограда напал с топором на полицейского 

РИА Новости + ещё 3 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Волгоградец напал с топором на участкового полиции, который приехал на вызов об угрозе убийством, сообщает в понедельник ГУМВД по Волгоградской области.
По данным ведомства, в субботу жительница Волгограда сообщила полиции, что ее брат угрожает ее убить. На место выехала оперативная группа, к полицейским вышел нетрезвый мужчина.
"Держа в руках топор, подозреваемый направился в сторону участкового уполномоченного полиции, высказывал в его адрес угрозы и попытался ударить. Полицейские задержали агрессивно настроенного мужчину и доставили его в отдел полиции", — говорится в сообщении ГУМВД.
По информации ведомства, против 34-летнего мужчины возбуждено уголовное дело за "применение насилия в отношении представителя власти". Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Последние новости
Глубже Земля не пустила. Что остановило работы на "адской" скважине Запад нашел "миллиарды долларов" РФ. Но не может их отобрать Украина приготовила миллионы свободных мест для беженцев из России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина перехватила данные военных спутников РФ934
США могут ударить по силам РФ в Сирии625
РПЦ готовит жесткий ответ на автокефалию Украины103
Россия может получить свой «Суэцкий канал»101
Пугачева удивила поведением на главном событии Москвы26
Видео
01:30
Озвучены новые факты по делу Скрипалей
Происшествия Статьи
00:06
Таран машины Додона попал на видео
В мире
00:58
«Тебе хана»: почему отменили концерт Крида
Общество
00:35
Киркорова и Баскова распекли за «мерзкий трэш»
Шоу-бизнес
09:36
Памфилова оценила ситуацию с нарушениями на выборах
Политика
00:58
Киев поставил условие подачи воды в Крым
Политика Конфликты
06:07
В России проходит Единый день голосования
Политика Статьи
00:09
Появились сообщения о новых ударах России по Идлибу
В мире
01:26
Грузовик протаранил кортеж Додона
В мире Происшествия
00:50
В России появился самый молодой губернатор
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение