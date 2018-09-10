Неизвестный напал с ножом на пассажиров Курского вокзала

Мужчина с ножом ранил двух человек на Курском вокзале в Москве

Мужчина напал с ножом напал на двух человек на Курском вокзале в Москве . Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на управление на транспорте МВД России по ЦФО. "В дежурную часть УТ МВД России по ЦФО поступила информация о том, что на Курском вокзале в 04.10 в зале ожидания железнодорожного вокзала неизвестный нанес телесные повреждения двум гражданам. Они госпитализированы в ГКБ", — сообщили в пресс-службе ведомства. Правоохранители задержали нападавшего. В настоящий момент выясняются обстоятельства происшествия. По данным телеканала РЕН ТВ, нападавший — 55-летний уроженец одной из республик бывшего СССР, ранее судимый.