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Неизвестный напал с ножом на пассажиров Курского вокзала
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Мужчина с ножом ранил двух человек на Курском вокзале в Москве 

Газета.Ru + ещё 43 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мужчина напал с ножом напал на двух человек на Курском вокзале в Москве. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на управление на транспорте МВД России по ЦФО.
"В дежурную часть УТ МВД России по ЦФО поступила информация о том, что на Курском вокзале в 04.10 в зале ожидания железнодорожного вокзала неизвестный нанес телесные повреждения двум гражданам. Они госпитализированы в ГКБ", — сообщили в пресс-службе ведомства.
Правоохранители задержали нападавшего. В настоящий момент выясняются обстоятельства происшествия.
По данным телеканала РЕН ТВ, нападавший — 55-летний уроженец одной из республик бывшего СССР, ранее судимый.
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