Мстил за сестру. Подробности наезда на людей в Москве

Протаранивший людей в Москве водитель мстил за сестру

Мужчина, умышленно сбивший группу пешеходов в Москве , заступался за свою сестру. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

20-летний уроженец Киргизии , гражданин России Бекжан Сарбишев отмечал с сестрой ее день рождения в ресторане. К девушке начала приставать компания выпивших мужчин с настойчивыми просьбами познакомиться и оставить телефон. Завязалась потасовка, после которой молодой человек сел за руль и сбил обидчиков.

Отмечается, что следователи квалифицировали поступок Сарбишева по статье «Убийство». Сарбишев также написал на обидчиков заявление, против них могут возбудить уголовное дело по статье «Хулиганство». Молодого человека поддержала его мать.

Ранее сообщалось, что водитель автомобиля Volkswagen Polo сбил посетителей московского кафе на Новочеркасской улице после ссоры. Пострадали не менее девяти человек, их госпитализировали, также появилась информация об одном погибшем, однако официально она не подтверждалась.