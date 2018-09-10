Убийцу Немцова перевели в суровую колонию за нарушения режима

Дадаев отбывал наказание в иркутской исправительной колонии (ИК) № 3, а перевели его в ангарскую ИК-2. «По закону заключенный может находиться там [в ИК-2] сроком до одного года», — сообщила Хинданова.

Исправительную колонию № 2 создали в середине прошлого века. Она стала отдельным пунктом самого крупного лагеря СССР — Китойлага, силами заключенных которого в 1950-х годах строился город Ангарск. Сейчас ИК-2 — это колония строгого режима для лиц, впервые осужденных за тяжкие преступления.

1 августа сообщалось, что Дадаев объявил голодовку в колонии из-за незаконного, на его взгляд, помещения в штрафной изолятор (ШИЗО).