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Убийцу Немцова перевели в суровую колонию
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Убийцу Немцова перевели в суровую колонию за нарушения режима 

Lenta.ru + ещё 12 1 час назад
Фото: РИА Новости
Заура Дадаева, осужденного за убийство Бориса Немцова, перевели в другую колонию как злостного нарушителя порядка. Об этом в понедельник, 10 сентября, начальник пресс-службы регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Ольга Хинданова сообщила РИА Новости.
Дадаев отбывал наказание в иркутской исправительной колонии (ИК) № 3, а перевели его в ангарскую ИК-2. «По закону заключенный может находиться там [в ИК-2] сроком до одного года», — сообщила Хинданова.
Исправительную колонию № 2 создали в середине прошлого века. Она стала отдельным пунктом самого крупного лагеря СССР — Китойлага, силами заключенных которого в 1950-х годах строился город Ангарск. Сейчас ИК-2 — это колония строгого режима для лиц, впервые осужденных за тяжкие преступления.
1 августа сообщалось, что Дадаев объявил голодовку в колонии из-за незаконного, на его взгляд, помещения в штрафной изолятор (ШИЗО).
Политика Бориса Немцова застрелили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. По версии следствия, организатор преступления Руслан Мухудинов пообещал заплатить исполнителям 15 миллионов рублей. С ноября 2015 года он находится в международном розыске. 13 июля прошлого года Московский окружной военный суд приговорил остальных шестерых фигурантов дела, в том числе Дадаева, к заключению на срок от 11 до 20 лет.
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