Названы подробности смерти премьер‐министра Абхазии

Около 23 часов 8 сентября по пути из аэропорта на отрезке дороги Псоу — Сухум произошло ДТП, в котором погиб премьер-министа Абхазии Геннадий Гагулия. Замглавы МВД республики сообщил ТАСС, что аварию спровоцировал выехавший на полосу встречного движения автомобиль.
«В машину премьера врезался автомобиль, выехавший на полосу встречного движения. За рулем был молодой житель Абхазии», — заявил замглавы МВД Абхазии Казбек Кишмахов.
Он уточнил, что расследование обстоятельств аварии продолжается, других пострадавших нет.