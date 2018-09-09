Названы подробности смерти премьер‐министра Абхазии

Стати известны причины ДТП, в котором погиб премьер‐министр Абхазии

Около 23 часов 8 сентября по пути из аэропорта на отрезке дороги Псоу — Сухум произошло ДТП, в котором погиб премьер-министа Абхазии Геннадий Гагулия. Замглавы МВД республики сообщил ТАСС , что аварию спровоцировал выехавший на полосу встречного движения автомобиль.

«В машину премьера врезался автомобиль, выехавший на полосу встречного движения. За рулем был молодой житель Абхазии», — заявил замглавы МВД Абхазии Казбек Кишмахов.

Он уточнил, что расследование обстоятельств аварии продолжается, других пострадавших нет.