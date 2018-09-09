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В Южной Каролине ввели режим ЧС из-за шторма
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В Южной Каролине ввели режим ЧС из-за тропического шторма «Флоренция» 

РИА Новости + ещё 4 4 часа назад
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов
Власти штата Южная Каролина ввели режим чрезвычайного положения из-за тропического шторма "Флоренция", говорится в заявлении на сайте подразделения штата по ликвидации чрезвычайных ситуаций.
"Губернатор Генри Макмастер сегодня издал указ, объявив о введении режима ЧС, настоятельно призвал жителей штата подготовиться к возможному обрушении "Флоренции" на штат"", — говорится в заявлении.
Отмечается, что власти мобилизуют ресурсы, чтобы быть готовыми к тропическому шторму, так как "этот шторм слишком мощный, а его путь слишком неопределенный, чтобы рисковать".
В прошлом году Ураган "Ирма" обрушился на юго-западную часть Флориды, затронув также соседние штаты — Алабаму, Джорджию, Южную Каролину и Северную Каролину. До этого ураган нанес катастрофический ущерб государствам Карибского бассейна, где погибли десятки людей.
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