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Число погибших при землетрясении на Хоккайдо возросло
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Число погибших при землетрясении на острове Хоккайдо возросло до 35 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Число жертв мощного землетрясения и оползней на японском острове Хоккайдо увеличилось до 35. Об этом сообщил телеканал NHK.
«Число погибших составляет 35, ещё трое пропали без вести», — заявляет источник.
В настоящее время все усилия поисково-спасательных служб сосредоточены вблизи эпицентра землетрясения — городе Ацума.
Правительство префектуры Хоккайдо сообщило об эвакуации около 5,6 тыс. человек.
Ранее сообщалось о 21 погибшем на острове Хоккайдо.
В ночь с 5 на 6 сентября там произошло землетрясение магнитудой 6,7.
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