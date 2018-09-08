Число погибших при землетрясении на Хоккайдо возросло

Число погибших при землетрясении на острове Хоккайдо возросло до 35

Число жертв мощного землетрясения и оползней на японском острове Хоккайдо увеличилось до 35. Об этом сообщил телеканал NHK.

«Число погибших составляет 35, ещё трое пропали без вести», — заявляет источник.

В настоящее время все усилия поисково-спасательных служб сосредоточены вблизи эпицентра землетрясения — городе Ацума.

Правительство префектуры Хоккайдо сообщило об эвакуации около 5,6 тыс. человек.

Ранее сообщалось о 21 погибшем на острове Хоккайдо.

В ночь с 5 на 6 сентября там произошло землетрясение магнитудой 6,7.