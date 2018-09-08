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Одну из сестер Хачатурян отправили в психбольницу
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Младшую из сестер Хачатурян перевели в психлечебницу 

Газета.Ru 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников рассказал, что младшую из сестер Хачаурян, обвиняемых в убийстве отца, перевели в психиатрическую лечебницу при СИЗО, передает РИА "Новости".
Согласно предположению правозащитника, 17-летнюю Марию Хачатурян собираются проверить на вменяемость.
"В психиатрическое отделение "Бутырки" переведена младшая из трех сестер. Сейчас, скорее всего, ее будут обследовать на предмет психического состояния. Возможно, это требуется для проведения экспертизы", — заявил Мельников.
Представитель ОНК добавил, что в камере с Хачатурян также находится еще одна совершеннолетняя женщина, у Марии есть все необходимые вещи, а также что с девушкой уже провел беседу психолог.
Ранее стало известно, что сестры Хачатурян дали развернутые признательные показания в убийстве отца.
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