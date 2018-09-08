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Хладнокровно убившая подругу девушка возмутила следствие
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Девушка убила 17-летнюю подругу в ходе бытовой ссоры 

Рамблер 57 минут назад
Фото: ТАСС
В Тазовском районе ЯНАО 17-летнюю девушку нашли убитой в квартире.
Следствие установило, что колото-резаные раны ей в ходе ссоры нанесла подруга из школы-интерната, где обучались обе девушки. Конфликт между подругами возник в ночь на 8 сентября 2018, тело погибшей было обнаружено года около 5 часов, сообщается на сайте регионального следственного управления.
Следственное управление СКР РФ по региону возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Расследование продолжается. Следователи заинтересовались также действиями системы органов профилактики и руководства школы-интерната. Состоялась встреча с уполномоченным по правам ребенка в ЯНАО Данило Трубицыным.
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