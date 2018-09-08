Хладнокровно убившая подругу девушка возмутила следствие

Девушка убила 17-летнюю подругу в ходе бытовой ссоры

В Тазовском районе ЯНАО 17-летнюю девушку нашли убитой в квартире.

Следствие установило, что колото-резаные раны ей в ходе ссоры нанесла подруга из школы-интерната, где обучались обе девушки. Конфликт между подругами возник в ночь на 8 сентября 2018, тело погибшей было обнаружено года около 5 часов, сообщается на сайте регионального следственного управления.

Следственное управление СКР РФ по региону возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Расследование продолжается. Следователи заинтересовались также действиями системы органов профилактики и руководства школы-интерната. Состоялась встреча с уполномоченным по правам ребенка в ЯНАО Данило Трубицыным.