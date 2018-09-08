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Летевший из Алма-Аты в Тбилиси самолет сел в Актау из-за грозы
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Летевший из Алма-Аты в Тбилиси самолет сел в Актау из-за грозы 

Мир24 32 минуты назад
Самолет авиакомпании «Air Astana», выполнявший рейс из Алма-Аты в Тбилиси, совершил вынужденную посадку в городе Актау из-за грозы. На земле выяснилось, что воздушное судно требует дополнительного обслуживания, сообщили в пресс-службе авиакомпании.
«Из-за грозы в Тбилиси самолет, который 7 сентября в 19:30 вылетел из Алма-Аты в Тбилиси, был вынужден совершить посадку в Актау. Уже на земле обнаружилось, что потребовался дополнительный сервис, которого в Актау у нас не было. Мы обратились к другой авиакомпании, которая помогла нам», — рассказали в пресс-службе.
Всего в самолете находились 88 пассажиров, им было предоставлено проживание. 8 сентября все они благополучно покинули город на другом самолете.
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