Летевший из Алма-Аты в Тбилиси самолет сел в Актау из-за грозы

Самолет авиакомпании «Air Astana», выполнявший рейс из Алма-Аты в Тбилиси , совершил вынужденную посадку в городе Актау из-за грозы. На земле выяснилось, что воздушное судно требует дополнительного обслуживания, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Из-за грозы в Тбилиси самолет, который 7 сентября в 19:30 вылетел из Алма-Аты в Тбилиси, был вынужден совершить посадку в Актау. Уже на земле обнаружилось, что потребовался дополнительный сервис, которого в Актау у нас не было. Мы обратились к другой авиакомпании, которая помогла нам», — рассказали в пресс-службе.

Всего в самолете находились 88 пассажиров, им было предоставлено проживание. 8 сентября все они благополучно покинули город на другом самолете.

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