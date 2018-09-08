Шесть человек погибли в Гималаях

СМИ: Шесть человек погибли при крушении вертолёта в Гималаях

В результате крушения вертолёта в Гималайях погибли по меньшей мере шесть человек. Об этом сообщает издание Himalayan Times.

Как заявил Нима Нуру Шерпа, управляющий директор авиакомпании Altitude Air, которой принадлежит вертолёт, спасатели обнаружили шестерых погибших. В их числе пилот, четверо граждан Непала и 68-летний альпинист из Японии.

Отмечается, что ещё одна пассажирка осталась в живых после падения вертолёта. Она получила травмы.

По данным издания, вертолёт упал в лесистой местности.

Ранее стало известно, что на борту разбившегося в Гималаях вертолёта находились пилот и шесть пассажиров, включая пятеро непальцев и японского туриста.