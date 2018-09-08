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Шесть человек погибли в Гималаях
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СМИ: Шесть человек погибли при крушении вертолёта в Гималаях 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В результате крушения вертолёта в Гималайях погибли по меньшей мере шесть человек. Об этом сообщает издание Himalayan Times.
Как заявил Нима Нуру Шерпа, управляющий директор авиакомпании Altitude Air, которой принадлежит вертолёт, спасатели обнаружили шестерых погибших. В их числе пилот, четверо граждан Непала и 68-летний альпинист из Японии.
Отмечается, что ещё одна пассажирка осталась в живых после падения вертолёта. Она получила травмы.
По данным издания, вертолёт упал в лесистой местности.
Ранее стало известно, что на борту разбившегося в Гималаях вертолёта находились пилот и шесть пассажиров, включая пятеро непальцев и японского туриста.
RT на русском: последние новости
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