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Старшую сестру Хачатурян отправили на экспертизу
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Еще одна из сестер Хачатурян направлена на психиатрическую экспертизу 

Вести.Ru + ещё 60 1 час назад
Старшая из трех обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян, Крестина, направлена в институт имени В. П. Сербского для проведения психиатрической экспертизы. Ранее по результатам психиатрической экспертизы младшая из сестер, Мария, была признана невменяемой.
В настоящее время в следственном изоляторе остается лишь средняя из сестер, Ангелина Хачатурян. Признанная невменяемой Мария Хачатурян переведена в больницу следственного изолятора, где будет дожидаться решения суда о направлении на принудительное лечение, передает ТАСС.
Как сообщалось, следователи предъявили сестрам Хачатурян обвинение в убийстве их 57-летнего отца, тело которого с множественными колото-резаными ранениями было обнаружено в конце июля текущего года в жилом доме на Алтуфьевском шоссе. В ходе допроса девушки признали свою вину. При этом они пояснили, что у них сложились неприязненные отношения с отцом, который на протяжении длительного времени причинял им моральные страдания.
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