Старшую сестру Хачатурян отправили на экспертизу

Еще одна из сестер Хачатурян направлена на психиатрическую экспертизу

Старшая из трех обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян, Крестина, направлена в институт имени В. П. Сербского для проведения психиатрической экспертизы. Ранее по результатам психиатрической экспертизы младшая из сестер, Мария, была признана невменяемой.

В настоящее время в следственном изоляторе остается лишь средняя из сестер, Ангелина Хачатурян. Признанная невменяемой Мария Хачатурян переведена в больницу следственного изолятора, где будет дожидаться решения суда о направлении на принудительное лечение, передает ТАСС

Как сообщалось, следователи предъявили сестрам Хачатурян обвинение в убийстве их 57-летнего отца, тело которого с множественными колото-резаными ранениями было обнаружено в конце июля текущего года в жилом доме на Алтуфьевском шоссе. В ходе допроса девушки признали свою вину. При этом они пояснили, что у них сложились неприязненные отношения с отцом, который на протяжении длительного времени причинял им моральные страдания.