Одной из сестер-убийц Хачатурян вынесли вердикт

Медицинская экспертиза признала невменяемой одну из трех сестер Хачатурян , обвиняемых в убийстве своего отца. «Хачатурян, убившая вместе с сестрами своего отца-тирана, много лет издевавшегося над ними, признана невменяемой на основании проведенной экспертизы», — рассказал член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Павел Пятницкий, передает ТАСС

Правозащитник предположил, что она не отдавала отчет своим действиям, а ее состояние вполне могло быть вызвано долгими длительными издевательствами со стороны отца.

«Ожидать решение суда, который назначит ей закрытое лечебное учреждение, она будет в больнице ФКУ СИЗО-2, куда уже этапирована», — сказал член ОНК.

Мария, Ангелина и Крестина, проживавшие со своим отцом 57-летним Михаилом Хачатуряном на северо-востоке Москвы, убили его 27 июля в своей квартире на Алтуфьевском шоссе. По их словам, они решились на убийство, потому что отец издевался над ними.

Мать девочек Аурелия Дундук, которая ушла от мужа несколько лет назад, рассказала, что узнав в ходе следственных действий о том, что происходило дома после ее ухода из семьи, была потрясена. Она поясняет, что имели место не только постоянные побои, но и сексуальное насилие.