«Шквал» в Крыму: как спасали моряков

Спасатели в акватории Черного моря в районе села Героевка подняли на сухогруз экипаж потерпевшего бедствие малого буксира «Шквал». Экипаж покинул судно и дрейфовал на плоту в Керченском проливе. Проведение поисково-спасательной операции осложнялось сильным ветром 10-12 метров в секунду, ливнем и волнением моря силой 4-5 баллов.

Спасатели в акватории Черного моря в районе села Героевка подняли на сухогруз экипаж потерпевшего бедствие малого буксира «Шквал». Члены команды покинули судно и дрейфовали на плоту в керченском проливе.

Информация о бедствии поступила в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Республике Крым рано утром в субботу 8 сентября. Капитан буксира сообщил о том, что судно заливает дождем и попросил помочь снять экипаж с борта.

«В 11.17 все моряки подняты на сухогруз, все живы и здоровы, ждут, когда их заберут катером», — рассказали в пресс-службе Южного регионального центра МЧС России.

По информации Росморречфлота, буксир «Шквал» потерпел бедствие из-за вышедшего из строя рулевого устройства, передает ФАН.

К 07.25 экипаж в составе семи человек эвакуировался с буксира. Моряки на спасательном плоту дрейфовали в сторону мыса Такиль. На помощь экипажу были направлены буксиры «Анапа» и «Меркурий».

Проведение поисково-спасательной операции осложнялось сильным ветром 10-12 метров в секунду, ливнем и волнением моря силой 4-5 баллов.

В 10.35 спасательное судно «Меркурий» обнаружило плот с моряками.

В прошлом месяце спасатели МЧС России сообщили об обнаружении в Японском море обломков рыболовного судна КНДР , которое потерпело бедствие. При этом четыре члена экипажа найдены не были, передавал Сибирский региональный центр МЧС.

«Экипаж вертолета Ми-8 МЧС России обнаружил обломки северокорейского рыболовного судна, которое потерпело бедствие в 100 километрах от Владивостока в водах Японского моря. Спасатели три с половиной часа осматривали с воздуха зону происшествия. Поиски экипажа результатов не дали. Судьба четверых мужчин неизвестна», — сообщили в МЧС.

В том же месяце пара из Новороссийска провела пять дней на лодке в открытом море без еды и воды и была спасена проходившим мимо греческим судном.

Супруги Надежда Ачапкина и Михаил Алавердян купили резиновую лодку и решили отправиться на ней на рыбалку в районе Мысхако города Сочи, где их унесло в открытое море. Они пытались привлечь внимание людей с берега, но ничего не получилось. В течение нескольких дней море швыряло лодку от Новороссийска до Геленджика, потом до Утриша и Тамани, проходящие мимо суда не замечали ее.

Как рассказала Ачапкина, ночью они махали фонариком, днем — руками и шортами, три дня был очень сильный шторм, лодку переворачивало, и унесло практически все вещи.

По ее словам, на четвертый день у пары начались галлюцинации, они получили сильные ожоги от солнца.

Днем пятого дня супругов спас красно-черный танкер под греческим флагом «Крити Рок». Пострадавшим предоставили каюту и дали возможность связаться с родственниками. Молодые люди пробыли на танкере еще три дня, а затем их доставили на берег.

В начале прошлого месяца капитан из России, управлявший судном в нетрезвом виде, посадил его на мель у берегов Швеции.

Сбившееся с курса судно заметил экипаж шедшего неподалеку буксира. Моряки в течение получаса пытались связаться с капитаном корабля, однако потерпели неудачу.

По данным местной полиции, в крови россиянина обнаружили 2,5 промилле алкоголя. Судно осмотрели дайверы и не обнаружили в корпусе каких-либо повреждений.

В июле нынешнего года 27-летний местный житель взял лодку типа «Южанка» у знакомого, посадил туда девять человек (семеро из них — дети) и бесплатно повез на противоположный берег реки Бузан вблизи села Калинино Володарского района. Река не является судоходной на этом участке, а пассажиров на борт мужчина взял, чтобы отвезти их купаться.

При этом мужчина находился в состоянии наркотического опьянения, сообщили в региональном СК.

Во время переправы, когда судно находилось в 10-15 метрах от берега, подозреваемый совершил резкий маневр, или, по другой версии, кто-то из детей пошалил, раскачав лодку. Судно опрокинулось, все пассажиры оказались в воде.

Глубина реки в месте ЧП составляет 2,5 метра. Шестерых пострадавших удалось спасти (вытаскивал их в том числе и сам лодочник). Трое детей — 2004, 2008 и 2010 годов рождения — утонули. Спустя несколько часов спасателям удалось обнаружить и извлечь из воды тело самой старшей девочки.

Тела остальных двух детей, предположительно, унесло течением.

В декабре прошлого года российские моряки спасли трех рыбаков из КНДР в Японском море, сообщал представитель морского координационно-спасательного центра Владивосток.

«В Японском море экипаж теплохода «Петр Ильичев», который шел из Владивостока в Пусан, в Японском море поднял на борт трех рыбаков — северокорейцев. Еще одного подняли без признаков жизни. Их судно, предположительно, КНДР, было наполовину затоплено. Спасенных доставили во Владивосток, им оказывают помощь в больнице, а судно пошло дальше», — сказал представитель центра.

Представитель консульства КНДР во Владивостоке сообщил, что судно рыбаков затопило сильной волной.