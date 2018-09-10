Установлена личность дебошира на Курском вокзале

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Напавший с ножом на двух человек в Москве год назад вышел из колонии 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Дебошир, напавший с ножом на двух человек на Курском вокзале Москвы, год назад вышел из колонии, где отсидел 11 лет за убийство, сообщили РИА Новости в полиции.
"Задержанный судим по статье "Убийство", в 2006 году приговорен к 11 годам", — пояснили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.
Сейчас мужчина, по данным полиции, находится в неадекватном состоянии, его направили на медицинское освидетельствование. Предстоит выяснить, принимал ли он наркотики или алкоголь.
Инцидент произошел в ночь на понедельник. Ранены двое людей, сейчас они в больнице.
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