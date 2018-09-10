Установлена личность дебошира на Курском вокзале

Напавший с ножом на двух человек в Москве год назад вышел из колонии

Дебошир, напавший с ножом на двух человек на Курском вокзале Москвы , год назад вышел из колонии, где отсидел 11 лет за убийство, сообщили РИА Новости в полиции.

"Задержанный судим по статье "Убийство", в 2006 году приговорен к 11 годам", — пояснили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

Сейчас мужчина, по данным полиции, находится в неадекватном состоянии, его направили на медицинское освидетельствование. Предстоит выяснить, принимал ли он наркотики или алкоголь.

Инцидент произошел в ночь на понедельник. Ранены двое людей, сейчас они в больнице.