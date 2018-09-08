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Аэропорт Басры подвергся минометному обстрелу
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Территория международного аэропорта Басры подверглась минометному обстрелу 

ТАСС + ещё 4 3 часа назад
Фото: wikipedia
Несколько минометных снарядов разорвались в субботу вблизи международного аэропорта Басры на юге Ирака. Об этом сообщил телеканал Al Sumaria.
По данным источника в силовых структурах "три минометных снаряда упали вблизи консульства США и международного аэропорта Басры". "Снаряды разорвались вдали от пассажирского терминала и стоянки самолетов, то есть фактически за пределами территории аэропорта", — сказал он, уточнив, что в результате инцидента никто не пострадал.
"Произошедшее не повлияло на работу аэропорта", — добавил источник.
Ранее телеканал Al Mayadeen сообщал, что по меньшей мере четыре снаряда были выпущены по направлению главной воздушной гавани Басры. Кто стоит за обстрелом до сих пор не известно.
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