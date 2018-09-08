В Керченском проливе произошло ЧП

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Буксир с экипажем из семи человек терпит бедствие в Керченском проливе в Крыму 

ТАСС + ещё 2 7 минут назад
Фото: ТАСС
Буксир терпит бедствие в районе Керченского пролива в Крыму в условиях шторма. Судно "Меркурий", задействованное в поисках экипажа терпящего бедствие буксира, обнаружило спасательный плот с людьми. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по Республике Крым.
"В 10:35 мск буксир "Меркурий" обнаружил плот с людьми. На плоту весь экипаж из семи человек", — сказал собеседник агентства.
По его словам, поднять людей на борт буксира пока не могут из-за волнения на море. "Сам плот находится в зоне видимости", — сообщили в ГУ МЧС.
В 06:55 мск поступила информация о том, что в районе села Героевка в 2 км от берега малый буксир попал в сложные погодные условия и его заливает водой, в связи с чем экипаж просил снять их с буксира, а после покинул его на спасательном плоту.
К поисково-спасательной операции подключились два буксира "Меркурий" и "Анапа". 25 сотрудников поисково-спасательного отряда ведут обследование по береговой линии. Кроме того, информация была передана всем судам, которые находятся на рейде и планируют проход через Керченский пролив. В готовности к вылету находятся два вертолета Ми-8 МЧС России, но их пока невозможно задействовать из-за сложных погодных условий.
Как сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС, поиски осложняются сильным дождем и ветром.
"На данный момент в районе поиска неблагоприятные погодные условия: волнение моря 4-5 баллов, порывистый северо-восточный ветер 10-12 м/с, местами до 20, сильный дождь", — сказали в пресс-службе.
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