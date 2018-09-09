В Крыму на берег выбросило буксир без экипажа

В Крыму на берег выбросило буксир, с которого ранее эвакуировался экипаж

Буксир "Шквал", откуда накануне на плоту эвакуировался экипаж, сорвало с якоря и выбросило на мель у берегов Крыма , сообщил ТАСС в воскресенье гендиректор госпредприятия "Крымские морские порты" Алексей Волков

"Буксир, который вчера терпел бедствие, выбросило на отмель в районе мыса Такиль под Керчью, его сорвало с якоря. Сейчас туда выехал экипаж, чтобы осмотреть состояние корпуса и повреждения. Вышел [другой] буксир", — сказал Волков.

Он уточнил, что второе судно попробует забрать "Шквал", если будет такая возможность. Пока погода не позволяет это сделать.

Ранее в двух километрах от берега в районе села Героевка малый буксир "Шквал" попал в сложные погодные условия, его заливало водой, в связи с чем экипаж покинул судно на спасательном плоту. Поиски моряков осложнялись сильным дождем и ветром. Спустя несколько часов моряков удалось поднять на борт сухогруза "Сарыч". Вечером в субботу все члены экипажа в составе семи человек были доставлены в Керчь, в медицинской помощи они не нуждались.