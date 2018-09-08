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Названа причина аварии лайнера в Сочи
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СМИ узнали причину аварии лайнера Boeing в аэропорту Сочи 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости / СК РФ
Жесткая посадка самолета Boeing 737-800 компании "Ютэйр" в сочинском аэропорту связана с внезапным порывом ветра, вытолкнувшим лайнер за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, близкий к расследованию ЧП.
По данным собеседника издания, эксперты установили, что лайнер заходил на посадку в штатном режиме, а проблемы у экипажа возникли перед самой землей, на высоте примерно ста метров.
"Коммерсант" отмечает, что записи бортовых самописцев зарегистрировали резкое самопроизвольное увеличение скорости самолета, не связанное с действиями экипажа. Бортовые системы отреагировали на это командой "Caution! Wind shear" (Внимание! Сдвиг ветра). Специалисты предполагают, что возле самой поверхности земли машина, шедшая на посадку под стабильным боковым ветром, попала в поток попутного ветра скоростью примерно 20 метров в секунду. Это "подтолкнуло" ее вперед вдоль полосы, из-за чего лайнер перелетел штатную точку приземления более, чем на километр. В итоге, как утверждает источник газеты, самолет приземлился в середине ВПП на скорости, превышающей предусмотренные показатели — в районе 340 километров в час.
Эксперты считают, что резкий сдвиг направления ветра стал для летчиков "непредсказуемым событием", с которым экипаж был не в состоянии справиться. Отмечается, что все заходы на посадку в Сочи осуществляются от моря в сторону гор, поэтому отказ от посадки на высоте менее ста метров считается слишком рискованным маневром. В то же время само решение командира экипажа сажать лайнер в тот день может расцениваться как сомнительное — в ночь на 1 сентября, когда произошла авария, в Сочи было объявлено штормовое предупреждение.
Самолет Boeing 737-800, прилетевший из Москвы в аэропорт Сочи, после приземления выкатился за пределы ВПП и скатился в русло реки. В результате такой посадки разрушились стойки шасси и крыло лайнера, загорелся один из двигателей.
На борту судна находились 164 пассажира и шесть членов экипажа. Пострадали 18 человек, один сотрудник аэропорта скончался во время ЧП от сердечного приступа. Возбуждено уголовное дело.
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