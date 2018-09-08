В Германии полиция штурмовала квартиру из-за игрушки

В Германии полиция штурмовала квартиру из-за автомата из Lego в окне

В Германии молодой человек имел неосторожность показать из окна квартиры автомат из конструктора Lego.

В немецком городе Людвигсхафен полиция взяла штурмом квартиру, в окне которой был замечен «человек с автоматом».

Как пишет Deutsche Welle , инцидент произошел 3 сентября. Горожане заметили в одной из квартир молодого человека с автоматом черного цвета. Когда на место прибыла полиция и штурмовала квартиру, выяснилось, что автомат был игрушечным.

Издание сообщает, что там проживали двое молодых людей, одному из которых 19 лет, а другому — 23 года. Один из них собрал автомат из конструктора Lego и в шутку показал его их окна.

Отмечается, что правоохранители начали расследование в отношение молодого человека, несмотря на его шутку.