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Франция выпустила Павленского на свободу
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Павленского отпустили из-под стражи во Франции 

РИА Новости + ещё 30 40 минут назад
Фото: ТАСС
Российский художник-акционист Петр Павленский, обвиняемый во Франции в поджоге здания банка, отпущен из-под стражи, следующее заседание суда назначено на январь, сообщила РИА Новости представительница движения Femen Инна Шевченко.
"Насколько я знаю, его отпустили сегодня. Следующее заседание суда назначено на 10 января", — сказала собеседница агентства.
В конце октября в СМИ появилась информация, что Павленский поджег вход в здание Banque de France на площади Бастилии в Париже. Полиция подтвердила задержание двух человек, однако их имена не назывались в интересах следствия. Согласно французскому уголовному кодексу, умышленный поджог с целью причинения ущерба собственности либо поставивший под угрозу жизни людей может быть наказан сроком до десяти лет тюремного заключения и штрафом до 150 тысяч евро.
Позднее сообщалось, что Павленского освободили из-под ареста и "после изучения его действий перевели в психиатрическое отделение префектуры полиции". В начале августа сообщалось, что Павленского поместили в карцер во французской тюрьме Флери-Мерожи.
Павленский вместе с подругой и двумя общими детьми переехал во Францию из России после попыток возбудить против него уголовное дело о якобы избиении им актера "Театра.doc" и проводимой в отношении художника проверки о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении актрисы того же театра. В мае 2017 года он получил политическое убежище во Франции.
Павленский получил известность в России и за рубежом как исполнитель ряда скандальных акций, в ходе которых он в разное время зашивал себе рот в защиту Pussy Riot, голым обматывал себя колючей проволокой, прибивал свои половые органы к брусчатке Красной площади, отрезал себе мочку уха и поджигал дверь здания ФСБ РФ.
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