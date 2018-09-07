Полиция ищет сбежавшую в Сирию москвичку с ребенком

Полиция начала розыск сбежавшей в Сирию москвички и ее ребенка

По данным агентства, в четверг, 6 сентября, в полицию обратился 33-летний житель столичного поселка Внуковский. Он рассказал, что его супруга по имени Александра и двухлетний ребенок в феврале этого года на время ремонта их квартиры выехали в Турцию, где сначала жили в гостинице, а затем арендовали жилье на год. В июне женщина на короткое время приехала в Москву, чтобы решить юридические вопросы.

«Во время визита в Москву Александра переписывалась с неизвестными ее мужу людьми, скрывая это от супруга. 26 июня женщина с ребенком покинула Москву. По телефону она сказала мужу, что больше не вернется. Последний звонок женщина сделала с сирийского номера и отказалась сообщать, где она находится. Полиция не исключает, что женщину могли завербовать участники террористической группировки», — цитирует агентство собеседника.

В полиции уточнили, что сообщение о произошедшем поступило в четверг, 6 сентября.