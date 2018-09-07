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Полиция ищет сбежавшую в Сирию москвичку с ребенком
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Полиция начала розыск сбежавшей в Сирию москвички и ее ребенка 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Полиция начала розыск москвички и ее ребенка, которые могут находиться на территории Сирийской Арабской республики, не исключено, что в рядах запрещенной в РФ террористической организации ИГ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в Центральном аппарате МВД РФ.
По данным агентства, в четверг, 6 сентября, в полицию обратился 33-летний житель столичного поселка Внуковский. Он рассказал, что его супруга по имени Александра и двухлетний ребенок в феврале этого года на время ремонта их квартиры выехали в Турцию, где сначала жили в гостинице, а затем арендовали жилье на год. В июне женщина на короткое время приехала в Москву, чтобы решить юридические вопросы.
«Во время визита в Москву Александра переписывалась с неизвестными ее мужу людьми, скрывая это от супруга. 26 июня женщина с ребенком покинула Москву. По телефону она сказала мужу, что больше не вернется. Последний звонок женщина сделала с сирийского номера и отказалась сообщать, где она находится. Полиция не исключает, что женщину могли завербовать участники террористической группировки», — цитирует агентство собеседника.
В полиции уточнили, что сообщение о произошедшем поступило в четверг, 6 сентября.
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