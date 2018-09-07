Стала известна личность планировавшего бойню в Цинциннати

Стала известна личность стрелка в Цинциннати

Сотрудники полиции города Цинциннати (штат Огайо) предотвратили в минувший четверг бойню в вестибюле небоскреба Fifth Third Center. Преступник, застреливший трех человек, имел при себе пистолет и более 200 патронов, сообщила в пятницу телекомпания CNN со ссылкой на прокурора округа Хэмилтон Джо Детерса.

"Все могло закончиться невообразимым кровопролитием", — отметил он.

Прокурор подтвердил, что мотивы действий стрелявшего пока не установлены.

Как информировала полиция Цинциннати, виновник инцидента опознан — это 29-летний Омар Энрике Санта Перес, проживавший в городе Норт-Бенд в штате Огайо. По словам шефа городской полиции Элиота Айсака, преступник орудовал в одиночку и был убит правоохранителями, стрелявшими на поражение.

Инцидент произошел в четверг. Перес ранил пятерых человек, трое из которых скончались на месте от полученных ран.