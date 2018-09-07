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Boeing промахнулся: Названа причина жесткой посадки в Сочи
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Boeing промахнулся: Названа причина жесткой посадки в Сочи 

Рамблер + ещё 1 54 минуты назад
Посадка «Боинга» в Сочи 1 сентября стала аварийной, так как лайнер приземлился слишком далеко от начала взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает Mash
По информации Telegram-канала, расследующие произошедшее в Сочи ЧП специалисты Межгосударственного авиационного комитета считают главной его причиной именно посадку в 1,3 километра от начала ВПП.
Это, в свою очередь, стало причиной того, что самолет не успел затормозить, выкатился за пределы полосы, упал в реку и загорелся. Причиной «промаха» экипажа в МАК считают силу ветра и плохую видимость в момент приземления.
«Боинг 737-800» авиакомпании «ЮТэйр», летевший из Москвы в Сочи, совершил аварийную посадку в ночь на 1 сентября. Во время инцидента от сердечного приступа скончался работник сочинской воздушной гавани, а в результате самого ЧП пострадали 18 человек. Трое из них — двое детей и женщина — были доставлены в больницу. Дети были выписаны оттуда уже на следующий день, а женщина сегодня.
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