Boeing промахнулся: Названа причина жесткой посадки в Сочи

Посадка «Боинга» в Сочи 1 сентября стала аварийной, так как лайнер приземлился слишком далеко от начала взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает Mash

По информации Telegram-канала, расследующие произошедшее в Сочи ЧП специалисты Межгосударственного авиационного комитета считают главной его причиной именно посадку в 1,3 километра от начала ВПП.

Это, в свою очередь, стало причиной того, что самолет не успел затормозить, выкатился за пределы полосы, упал в реку и загорелся. Причиной «промаха» экипажа в МАК считают силу ветра и плохую видимость в момент приземления.