СМИ рассказали об «отравивших Скрипалей» россиянах

По информации издания, чтобы получить визы в Великобританию , россияне Руслан Боширов и Александр Петров , которых местные следователи подозревают в отравлении бывшего полковника ГРУ и его дочери в Солсбери, представились бизнесменами.

Russian hitmen 'posed as businessmen' to gain entry into the UKhttps://t.co/1A6rhNKYp0 pic.twitter.com/kqo1pbM8Xz— The Telegraph (@Telegraph) 6 сентября 2018 г.

Скрипали были отравлены 4 марта. Несколько дней спустя власти Великобритании обвинили в этом Россию, а два дня назад расследующие дело правоохранители распространили фото и назвали имена подозреваемых в совершении преступления.

Накануне собеседники в правительстве Великобритании рассказали таблоиду The Sun, что Боширов и Петров были вычислены после просмотра нескольких тысяч видеозаписей спецслужб. Благодаря одной из них, сделанной в графстве Уилтшир, россияне и были узнаны, так как уже были знакомы британским разведчикам как коллеги из России.