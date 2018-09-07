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СМИ рассказали об «отравивших Скрипалей» россиянах
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СМИ рассказали об «отравивших Скрипалей» россиянах 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
«Отравители» Сергея и Юлии Скрипалей притворялись бизнесменами. Об этом стало известно The Telegraph.
По информации издания, чтобы получить визы в Великобританию, россияне Руслан Боширов и Александр Петров, которых местные следователи подозревают в отравлении бывшего полковника ГРУ и его дочери в Солсбери, представились бизнесменами.
Скрипали были отравлены 4 марта. Несколько дней спустя власти Великобритании обвинили в этом Россию, а два дня назад расследующие дело правоохранители распространили фото и назвали имена подозреваемых в совершении преступления.
Накануне собеседники в правительстве Великобритании рассказали таблоиду The Sun, что Боширов и Петров были вычислены после просмотра нескольких тысяч видеозаписей спецслужб. Благодаря одной из них, сделанной в графстве Уилтшир, россияне и были узнаны, так как уже были знакомы британским разведчикам как коллеги из России.
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