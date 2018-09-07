«Мы горим»: Пассажиры сообщили о пожаре в метро

Днем 7 сентября в московском метро вспыхнул пожар. По предварительным данным, возгорание произошло в вагоне поезда между станциями "Дмитровская" и "Тимирязевская".
Пассажиры вызвали спасателей, передает Telegram-канал Hue.
"Мы горим, люди выходят, но не все", — сообщил один из них в беседе с сотрудником МЧС.
Руководство подземки прокомментировало ситуацию.
"Информация о возгорании в вагоне на станции "Тимирязевская" не соответствует действительности. Движение по всем линиям столичного метро осуществляется в штатном режиме, безопасности пассажиров ничто не угрожает", — отметили в пресс-службе метрополитена.