«Мы горим»: Пассажиры сообщили о пожаре в метро

Пассажиры сообщили о пожаре в московском метро

Днем 7 сентября в московском метро вспыхнул пожар. По предварительным данным, возгорание произошло в вагоне поезда между станциями "Дмитровская" и "Тимирязевская".

Пассажиры вызвали спасателей, передает Telegram-канал Hue.

"Мы горим, люди выходят, но не все", — сообщил один из них в беседе с сотрудником МЧС.

Руководство подземки прокомментировало ситуацию.