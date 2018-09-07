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В Кузбассе подтопило шахту с людьми
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В Кузбассе из подтопленной шахты вывели 238 шахтеров, сообщил источник 

РИА Новости + ещё 22 1 час назад
Фото: РИА Новости
Из подтопленной шахты имени С. Тихова в Кемеровской области эвакуировали почти всех горняков, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
"На поверхность выведены 238 горняков из 255", — сказал собеседник агентства.
Как сообщал этот же источник, расположенную в Ленинск-Кузнецком шахту подтопило на глубине 320 метров после того, как сломался водооткачивающий насос. Обстоятельства происшествия выясняются.
Это относительно новая угольная выработка, первую очередь шахты ввели в строй лишь год назад, в июле 2017-го. Является подразделением "Промышленно-металлургического холдинга", одной из крупнейших в России металлургических и горнодобывающих компаний.
Как говорится на сайте компании, ПМХ — крупнейший в мире экспортер товарного чугуна и ведущий поставщик товарного кокса в СНГ.
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