В Кузбассе подтопило шахту с людьми

В Кузбассе из подтопленной шахты вывели 238 шахтеров, сообщил источник

Из подтопленной шахты имени С. Тихова в Кемеровской области эвакуировали почти всех горняков, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"На поверхность выведены 238 горняков из 255", — сказал собеседник агентства.

Как сообщал этот же источник, расположенную в Ленинск-Кузнецком шахту подтопило на глубине 320 метров после того, как сломался водооткачивающий насос. Обстоятельства происшествия выясняются.

Это относительно новая угольная выработка, первую очередь шахты ввели в строй лишь год назад, в июле 2017-го. Является подразделением "Промышленно-металлургического холдинга", одной из крупнейших в России металлургических и горнодобывающих компаний.

Как говорится на сайте компании, ПМХ — крупнейший в мире экспортер товарного чугуна и ведущий поставщик товарного кокса в СНГ.