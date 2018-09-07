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Охрана вызвала подкрепление для задержания первоклассницы
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Охрана продуктового вызвала подкрепление для задержания первоклассницы 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: ТАСС
В Томске 7-летняя девочка пришла в магазин, чтобы купить сладости и забыла заплатить за один леденец, сообщил «Интерфакс» информированный источник.
«После этого сотрудник внутренней службы безопасности магазина, несмотря на желание ребенка расплатиться за конфету, вызвал группу быстрого реагирования [ГБР]», — рассказал собеседник агентства.
Ребенка отпустили только после появления ее матери, которая со слезами уговорила охранников оставить девочку в покое.
По словам источника, инцидент произошел утром в пятницу в магазине «Абрикос» на улице Яковлева. Прибывшие на место сотрудники ГБР очень удивились поводу для вызова.
В ноябре прошлого года 10-летний мальчик стал пленником охранника супермаркета в Ростове-на-Дону. Сотрудник безопасности заподозрил ребенка, который обошел весь зал и побежал к школе, в воровстве. Мужчина отвел его в подвал, где находится кабинет охраны и заставил выворачивать карманы. Связаться с матерью оттуда мальчик не мог.
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