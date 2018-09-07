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В Башкирии инвалида не пустили в ТЦ
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Прокуратура в Башкирии выяснит, почему инвалида не пустили в торговый центр 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Прокуратура Башкирии начала проверку по факту того, что администрация торгового центра в Ишимбае запретила входить в комплекс инвалиду с диагнозом ДЦП, сообщили в республиканском надзорном органе.
"Ишимбайская межрайонная прокуратура организовала проверку по сообщению в СМИ о нарушении прав 31-летнего инвалида. Согласно сведениям, изложенным в публикации, молодому человеку, страдающему ДЦП, сотрудники торгового центра в городе Ишимбай необоснованно отказали в проходе в торговые помещения", — сообщили в прокуратуре региона.
Надзорное ведомство намерено оценить правомерность действий персонала торгового центра и соблюдение прав лица с ограниченными возможностями здоровья на доступ к объектам инфраструктуры.
По сообщению интернет портала bash.news, "руководство торгового центра в устной форме запретило появляться в комплексе, так как он "пугает" людей".
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