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На МЦК произошел сбой
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Сбой в движении поездов произошел на МЦК 

ТАСС + ещё 20 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сбой в движении поездов произошел в пятницу утром на Московском центральном кольце (МЦК). По часовой стрелке "Ласточки" временно проходят станции Шоссе Энтузиастов, Соколиная гора, Измайлово и Локомотив без посадки и высадки пассажиров, сообщает пресс— служба Московской железной дороги (МЖД).
"В настоящее время по техническим причина по часовой стрелке на Московском центральном кольце электропоезда "Ласточка" проходят станции Шоссе Энтузиастов, Соколиная гора, Измайлово и Локомотив без посадки и высадки пассажиров. Временные меры связаны с незапланированной остановкой одной из "Ласточек" рядом с платформой Андроновка, — сказали в пресс-службе.
На место отправлен вспомогательный локомотив для ее буксировки. На этот период диспетчеры МЖД организовали движение "Ласточек" по часовой стрелке с использованием третьего пути. Это позволяет не останавливать движение.
Против часовой стрелки поезда курсируют в штатном режиме.
Железнодорожники принимают все необходимые меры, чтобы как можно быстрее восстановить штатное движение "Ласточек" по часовой стрелке.
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